Челябинск, , 18:19 — REGNUM Депутат Заксобрания Челябинской области Арман Аракелян отправится в СИЗО до 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Решение по мере пресечения вынес Центральный райсуд Челябинска. Следователи полагают, что «народный избранник», будучи директором коммерческой фирмы, в 2019 году передал взятку должностным лицам организации, которая контролирует контролирует дорожные работы. Взятка была ноутбуками на общую сумму более 185 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат был задержан 4 марта. Также по уголовному делу проходят ещё несколько человек.

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