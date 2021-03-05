Ставрополь, 5 марта, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Средняя заработная плата в 2020 году в Ставропольском крае составила, по данным Северо-Кавказстата, 33 707,5 рубля. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 6,7%. При этом реальный рост зарплаты с учетом корректировки индекса потребительских цен составил всего 2,8%.

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Больше всего получают на Ставрополье сотрудники финансовых и страховых организаций, чья средняя зарплата составила 55,7 тыс. рублей. Почти вдвое меньше их зарабатывают педагоги — 26,6 тыс. рублей, оказавшиеся в конце списка профессиональных сообществ по уровню доходов.

Однако официальные цифры о росте заработной платы за прошедший год не то что не порадовали жителей края, но даже возмутили многих. Не посвященные в нюансы статистических подсчетов граждане, комментируя зарплатные показатели, в один голос заявляли, что таких зарплат никогда не видели и не понимают, откуда берутся эти цифры.

«Где они берут такую статистику и где такая зарплата? А у кого она повысилась?» — вопрошает большинство из комментаторов в соцсетях.

«Где такие заработки они взяли? Если только во сне. Я работаю в детском саду, и наша зарплата 12 792, не больше. Так с чего они берут эти цифры?» — возмущается работник дошкольного образования, которая в среднем должна была получать вдвое больше, судя по отчету статистики.

«Почему московские учителя могут получать зарплату в 70 тысяч, а ставропольские — 15 тысячам должны быть рады?» — вторит ей еще один педагог.

«Минус налог! Минус коммунальные услуги, которые последние трусы снимут, и попробуй на 10 тыс. прожить, если есть дети, кредиты/ипотеки, ну и пожрать тоже не помешает» , — сделал расклад своей зарплаты еще один житель Ставрополья.

«Где вы берёте такую зарплату? 18 тыс. рублей — максимум. Совсем совести нет. Лишь бы отчитаться перед Москвой» , — сделал вывод среднестатистический небогатый житель Ставрополья.

Посты практически всех комментаторов начинались с одного и того же вопроса: откуда такие данные у официального органа статистики. Тут же жители приводили суммы своих зарплат.

«Добрый день, где вы берёте эти данные? У меня зарплата в бюджетной организации 15 тысяч» , — поделился один из бюджетников.