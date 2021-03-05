Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Крупный астероид Апофис (99 942 Apophis) пролетит около Земли 5 марта, сообщает Space со ссылкой на данные NASA.

Астероид Апофис подойдет к нашей планете на самое близкое расстояние за последние восемь лет — примерно на 16,6 млн километров.

Последствия столкновения данного астероида, величиной в поперечнике около 325−340 метров, имели бы катастрофические последствия для нашей планеты.

В следующий раз астероид приблизится к планете Земля в 2029 и 2036 годах. Как сообщают ученые, возможность столкновения чрезвычайно маловероятна.

Напомним, что свое имя 99 942 получил в честь древнеегипетского бога Апопа, громадного змея, символизирующего зло и мрак.

Данный астероид принадлежит к группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекаются с земной орбитой с внутренней стороны.