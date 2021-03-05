Нефтеюганск, Югра, , 18:08 — REGNUM Бизнесмен из Нефтеюганска (ХМАО) незаконно получил финансовую поддержку, как пострадавший от коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Предприниматель предоставил фиктивные справки о потерях в период закрытия предприятия в период пандемического локдауна в виде платы за аренду помещения и за услуги ЖКХ. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что расходы не соответствуют действительности, отметили в прокуратуре. Бизнесмен незаконно получил 330 тысяч рублей.

По факту в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).