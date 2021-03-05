Мытищи, Московская область, , 18:09 — REGNUM Начальнику одного из отделов налоговой инспекции в подмосковном городе Мытищи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Вторым фигурантом дела проходит родственник сотрудника налоговой инспекции. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия. с октября 2020 по февраль 2021 года начальник отдела налоговой инспекции при посредничестве своего родственника получила взятку в размере 1,6 млн рублей за общее покровительство по службе от директора двух коммерческих компаний. Также обвиняемый совершил покушение на получение взятки в 20 млн рублей.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения по стражу», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя Подмосковья до смерти избили в подъезде