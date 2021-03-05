Москва, , 18:04 — REGNUM Прогноз продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) согласно которому, в 2021 году производство пшеницы в РФ может сократиться на 7 млн тонн, верен, но лишь частично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

«С одной стороны — никаких жестких факторов по снижению посевных площадей из-за ограничительных пошлин нет, — сказал Ермоленко. — С другой — погода февраля была одной из худших за последние несколько лет. Во многих аграрных регионах страны было несколько резких потеплений и заморозков. Из-за аномальной погоды пшеница могла «задохнуться» под ледяной коркой. Насколько именно пострадали озимые, сейчас ответ не сможет дать ни один специалист. Ясно одно, такие перепады температур негативно отразились на состоянии культур. Также пока не понятно, какое содержание сахаров в озимой культуре на сегодня. Что касается яровых (пшеницы), мы, видимо, опять пострадаем из-за дефицита кадров. Май не за горами, но еще никто не понимает, будет ли разрешён въезд в Россию рабочим из Узбекистана и Таджикистана. Своими силами посевные площади мы вряд ли освоим».

Как подчеркнул Ермоленко, если валовый сбор урожая российского зерна будет меньше, чем в 2020 году, то мировые цены на зерно поднимутся, и, несмотря на заградительные пошлины, зерно будут вывозить на экспорт.

«Автоматически поднимется и цена на внутреннем рынке, — сказал Ермоленко. — А это может спровоцировать новый рост цен на муку, макароны и хлебобулочные изделия уже к концу года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что ФАО выглядит необоснованно.

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