Токио, , 18:00 — REGNUM Болельщиков из-за рубежа, вероятно, не пустят на Олимпиаду в Токио, сообщает 5 марта Kyodo.

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По данным источников агентства, такое решение могут принять организаторы летних Игр в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Окончательное решение, как отмечается, будет принято буквально через несколько дней.

В заседании на эту тему будут участвовать представители японского правительства, руководство Международного олимпийского комитета и руководство Международного паралимпийского комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на год были перенесены летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за объявления пандемии коронавируса. Игры должны были состояться летом 2020 года.

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