Москва, , 17:56 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 130 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 5 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW моделей X5 (серия G05), X6 (серия G06), X5 M (серия F95), X6 M (серия F96), X7 (серия G07), 7-Series (серия G11/G12), 8‑Series Coupe (серия G15), 8-Series Gran Coupe (серия G16) и M8 Coupe (серия F92), реализованные в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года.

«Причина отзыва транспортных средств: гидравлический узел аппарата тормозной системы был выпущен с завода неисправным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при экстренном торможении «дело может дойти до деактивации ассистента торможения без предварительного предупреждения и, как следствие, до увеличения тормозного пути».

Сообщается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена гидравлического узла аппарата тормозной системы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.