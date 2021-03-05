Воскресенск, Московская область, , 17:56 — REGNUM Московский областной суд арестовал 31-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 3 марта между ним и другим жителем подмосковного Воскресенска возникла ссора на лестничной клетке в подъезде дома, где проживали оба мужчины. Конфликт быстро перерос в рукоприкладство, во время которого обвиняемый нанес своему оппоненту около 30 ударов в область головы и туловища. От полученный повреждений потерпевший скончался на месте.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и сознался в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отмечено в сообщении.

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