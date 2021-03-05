Новосибирск, , 17:54 — REGNUM

Председатель правительства РФ, наставник конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Мишустин встретился со своей подопечной по конкурсу «Лидеры России» Людмилой Некрасовой и поздравил ее с недавним назначением на должность директора Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета.

В ходе рабочей поездки в Новосибирск Михаил Мишустин лично ознакомился с учебным заведением, которое возглавила его наставляемая.

Премьер-министр посетил учебный корпус СУНЦ, осмотрел инфраструктуру и исследовательские лаборатории, встретился с учениками, ответил на их вопросы и поделился своим опытом. В конце визита Председатель Правительства России объявил, что принял решение о строительстве нового кампуса для СУНЦ, в котором разместятся общежитие, лаборатория, физико-математическая школа и досуговый центр.

«Ребята, я хочу вас обрадовать. Мы с Людмилой Андреевной Некрасовой в течение месяца общались по поводу всех условий, в которых вы живете. Принято решение, что будет построен для вас новый учебный корпус. Я обещаю, что возьму это на личный контроль. Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами», — пообещал премьер-министр, добавив, что реализация проекта начнется в ближайшее время.

Людмила Некрасова рассказала, что сейчас в школе ежегодно обучается около 500 учеников 9−11 классов. Что же касается самого здания, то учебное учреждение «его давно переросло, хотя помещение служит верой и правдой с 60-х годов».

«В СУНЦе учатся дети, приехавшие из самых разных регионов России — от Урала до Дальнего Востока. Наши ученики — победители различных интеллектуальных состязаний в нашей стране и международных конкурсов. Очень много ребят, которые хотят к нам поступить, но у нас нет места их принять. Если построят новый кампус, то мы сможем принимать ежегодно на 150 учеников больше», — пояснила она.

Во время осмотра здания, которое занимает CУНЦ, Михаил Мишустин заглянул в одну из лабораторий химии, поговорил с учениками, находившимися там, и сообщил, что у него в школе была четверка по химии.

«Дети рассказали Михаилу Владимировичу о своих достижениях и задали вопросы о личном опыте, о выборе образовательных траекторий, о перспективах научной деятельности в развитии молодых ученых, о досуге, о вдохновении, а также о том бояться ли ошибок или лучше через них получать полезный опыт, — отметила Людмила Некрасова, — Мы говорили с ним, что образование школьников — это очень важное направление не только в масштабах конкретной школы, но и в масштабах всей страны. Наша школа — школа для одаренных детей в сфере науки и научных исследований. И Михаил Владимирович отмечает, что вот это отрасль образования очень важна как серьезная инвестиция в будущее».

Михаил Мишустин подчеркнул, что конкурс «Лидеры России», на котором он выступал куратором Некрасовой, является «цепочкой, по которой есть возможность помочь большинству учеников подобных специальных школ».

«Я хотел вам сказать, ребята, у нас есть конкурс — «Лидеры России». И Людмила Андреевна была одной из победительниц этого конкурса. И я, абсолютно откровенно говорю, случайно — а там всё по-честному, в этом конкурсе, — её выбрал в качестве наставляемой. Этот конкурс дал возможность ребятам, молодым людям — хотя там принимают участие совершенно разные и по возрасту, и по знаниям люди — для такого совершенно уникального социального лифта. Я очень надеюсь, что Людмила Андреевна вместе с вами сделает большую работу, чтобы всё самое лучшее, самое современное было в вашем замечательном учебном заведении», — сообщил Михаил Мишустин.

По завершению визита Михаил Мишустин поздравил победительницу конкурса «Лидеры России — 2020» с Международным женским днем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».