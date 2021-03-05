Стокгольм, , 18:05 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 26. Данная информация была опубликована 5 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 003 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 684 961 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 831 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 597 424 человека, вторую — 292 867 человек.

По состоянию на 5 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 228 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 332 пациента.