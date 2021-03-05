Москва, 5 марта, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Против запрета на использование одноразового пластика может выступить Роспотребнадзор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил член Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин. Так он прокомментировал политику стран ЕАЭС обозначивших курс на постепенный отказ от использования одноразовой пластиковой тары.

(сс) Sagar Chaudhray Пластиковая посуда

«Конечно, этому тренду будут сопротивляться крупные российские производители пластика, — сказал Закондырин. — Основа их аргументации против запрета пластиковых пакетов будет сводиться к необоснованным издержкам производителей (в том числе конечной продукции), предприятий торговли и, как следствие, конечного потребителя. Также я думаю, что против запрета может выступить Роспотребнадзор из-за необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, связанных с пандемией COVID-19. Например, [медицинские] маски нужно выбрасывать в контейнер только в завязанных пластиковых пакетах».

Кроме того, эколог призвал не забывать, что в РФ есть ограничения использования бумажной упаковки для мясной продукции и некоторых фруктов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Закондырин рассказал о том, что несмотря на то, что крафтовая «натуральная» упаковка вошла в моду, ее производство наносит серьезный вред окружающей среде.