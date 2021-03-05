Лондон, 5 марта, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 5 марта.

Нефтяная вышка

По состоянию на 17:36 мск на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае выросла на 3,58% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $69,13 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила выше $69 за баррель в январе 2020 года.