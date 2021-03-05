Минск, , 17:47 — REGNUM Деятельность группы террористов пресечена в Белоруссии, заявил 5 марта президент республики Александр Лукашенко на встрече с рабочими ООО «МотоВелоЗавод».

Глава государства пообещал, что Комитет госбезопасности «в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида». Он пояснил, что речь идёт не о террористах группировки Николая Автуховича, а о других бандитах.

«Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля КГБ Белоруссии распространил информацию, согласно которой на территории республики боевики планировали теракты.

Читайте ранее в этом сюжете: КГБ Белоруссии выявил готовящиеся в стране теракты