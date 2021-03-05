Минск, 5 марта 2021, 17:47 — REGNUM Деятельность группы террористов пресечена в Белоруссии, заявил 5 марта президент республики Александр Лукашенко на встрече с рабочими ООО «МотоВелоЗавод».
Глава государства пообещал, что Комитет госбезопасности «в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида». Он пояснил, что речь идёт не о террористах группировки Николая Автуховича, а о других бандитах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля КГБ Белоруссии распространил информацию, согласно которой на территории республики боевики планировали теракты.
Читайте ранее в этом сюжете: КГБ Белоруссии выявил готовящиеся в стране теракты