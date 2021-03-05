Красногорск, , 17:47 — REGNUM Доследственная проверка проводится по факте факту получения пятилетним ребенком травмы головы в результате падения с бугельного подъемника для лыжников в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По имеющейся информации ЧП произошло 3 марта, когда семья с тремя детьми отдыхала в горнолыжном парке Дмитровского городского округа. Оставшись без присмотра родителей один из детей, решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок неправильно установил страховочную перекладину, после чего сорвался и упал, ударившись о бетонный столб. В результате он получил травмы головы и был госпитализирован в больницу.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц парка, а также родителям ребенка, оставившего его без присмотра», — отмечено в сообщении.

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