Москва, , 17:44 — REGNUM Несмотря на то, что крафтовая «натуральная» упаковка вошла в моду, ее производство наносит серьезный вред экологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил член Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин, комментируя планы стран ЕАЭС постепенно перестать использовать одноразовый пластик.

«За последние 65 лет в мире было накоплено более 8,3 млрд тонн. Пластика. Около 40 стран уже ввели запрет или ограничение на продажу и производство пластиковых пакетов, — сказал Закондырин. — Например, в Германии за утилизацию пакетов платят потребители, а за сбор и вторичную переработку отвечают продавцы и распространители. В Сан-Франциско в США запрет на тонкие пластиковые пакеты. С 2017 года во Франции действует запрет на продажу и выдачу тонких одноразовых пластиковых пакетов с ручками и без ручек во всех торговых точках. В Дании налог на бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов появился еще в 1994 году. Сразу после введения платы за полиэтилен, его популярность у покупателей снизилась на 90%. В Ирландии: после повышения цены на пакеты их использование сократилось на 94%. В одном из штатов Индии одноразовый пластик запрещен полностью, включая посуду. В Эфиопии и Марокко нельзя производить (как и завозить из других стран) неразлагаемые пакеты».

Как полагает эколог, совершенно очевидно, что поэтапный отказ от пластиковых пакетов и одноразовой посуды это общемировой тренд. Однако, что может прийти на смену одноразовому пакету?

«Несмотря на то, что крафтовая «натуральная» упаковка вошла в моду, она не является экологичной. При производстве пакетов из бумаги в атмосферу выбрасывается на 70% больше вредных веществ, а сбросы в водоемы увеличиваются в 50 раз. Самой простой альтернативой фасовочных пакетов остаются тканевые сумки», — сказал Законыдрин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Закондырин заявил, что введение в РФ запрета на одноразовые пластиковые пакеты может обернуться ростом увеличению конечной стоимости продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Экология в копеечку: отказ от пластика обернется ростом цен в магазинах РФ?