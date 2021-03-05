Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) начало миссию Mars Sample Return, в рамках которой на землю будут доставлены образцы марсианской почвы. Об этом 5 марта сообщается на сайте NASA.

Хотя отправленный на Красную планету марсоход Perseverance имеет собственное оборудование для анализа грунта Марса, ученые считают необходимым изучить грунт в земных лабораторных условиях.

Известно, что NASA и Европейское космическое агентство (ESA) заключили контракт с компанией Northrop Grumman Systems на создание проекта Mars Ascent Propulsion System (MAPS), который поможет доставить образцы марсианского грунта на Землю.

В рамках проекта (MAPS) на Красную планету прибудет марсоход Sample Fetch и заберет подготовленные Perseverance контейнеры с образцами грунта. Далее ракета Mars Ascent Vehicle (MAV) доставит контейнеры на орбиту, а космический аппарат Earth Return Orbiter, компании Airbus, доставит их на Землю.

Миссию планируют запустить в 2026 году. Ее стоимость составляет $60,2 млн.

Как сообщалоИА REGNUM, Perseverance отправился на красную планету в рамках миссии Mars 2020. Главной целью экспедиции заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.