Турин, Италия, , 17:39 — REGNUM Экс-полузащитник футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ювентус» Клаудио Маркизио прокомментировал слухи о том, что он может принять участие в выборах мэра Турина. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Считаю невероятным, что я должен отвечать на глупости. Политика — это серьезная вещь. Поэтому, пожалуйста, будьте серьезны, — написал спортсмен в Twitter.

Ранее сообщалось, что демократическая партия предложила Маркизио принять участие в выборах мэра Турина, и игрок взял время на раздумья.

Большую часть карьеры Маркизио выступал за «Ювентус». В составе команды 7 раз выигрывал чемпионат Италии.

С 2018 по 2019 год играл за «Зенит».