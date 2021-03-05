Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по громкому уголовному делу о масштабном пожаре на строившемся в городе дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» (проект 22 600). За пожар, ущерб от которого составил почти 500 млн рублей, никто не заплатит и не отправится в колонию.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Виктор Черномырдин» у причальной стенки Адмиралтейских верфей, лето 2019 года

Напомним, в ноябре 2018 года на «Викторе Черномырдине» произошел пожар, который задержал строительство судна на несколько месяцев. По данным СМИ, строительство ледокола обошлось Объединенной судостроительной корпорации в 12 млрд рублей вместо 7,95 млрд по первоначальным планам. Ледокол был передан заказчику 3 ноября 2020 года в присутствии президента России.

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Фигурантами уголовного дела стали строители кораблей отдела строителей 2 (ОС-2) АО «Адмиралтейские Верфи» Гомзиков и Туленков.

По данным следствия, 27 ноября 2018 года Туленков, проявив преступное легкомыслие, выдал работникам двух цехов АО «Адмиралтейские Верфи», а также работникам подрядной организации 19 разрешений на производство газорезательных, сварочных, электросварочных работ в помещениях на верхней палубе, конструктивно совмещенных с топливной цистерной, в которую была начата, но не завершена приемка тяжелого топлива.

Одновременно с этим Гомзиков также выдал работникам цехов и достроечного производства 10 аналогичных разрешений на производство временных огневых работ на верхней палубе.

Работники провели огневые работы в помещении, которые привели к нагреву конструктивно совмещенной с помещением топливной цистерны, вызвав интенсивное испарение тяжелого топлива и взрыв топливной цистерны дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» с последующим разливом и воспламенением топлива. На судне начался пожар третьей категории сложности, охвативший большую площадь.

По данным следствия, в результате преступного легкомыслия Гомзикова и Туленкова, работнику подрядной организации были причинены телесные повреждения с отравлением угарным газом и причинен тяжкий вред здоровью.

«Были повреждены, вплоть до приведения в полную негодность, конструкции, коммуникации и оборудование, в результате чего АО «Адмиралтейские Верфи» причинен имущественный ущерб на общую сумму 423 991 513,36 рублей», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В итоге в отношении Туленкова уголовное преследование было прекращено в связи с примирением.

Константину Гомзикову, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

«На основании статьи 83 УК РФ Гомзиков освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности», — говорится в сообщении пресс-службы.