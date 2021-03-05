Париж, , 17:36 — REGNUM Спортсмены футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Марко Верратти вернулись в общую группу команды. Об этом 5 марта сообщается на сайте клуба.

Мбаппе пропустил встречу 28 тура чемпионата страны против «Бордо» (1:0). Ди Мария не выходил на поле с начала февраля, Верратти провел последний матч против «Монако» 21 февраля (0:2).

В лазарете команды остается форвард Неймар. Полузащитник Алессандро Флоренци должен возобновить тренировки в общей группе в конце недели.

Также на карантине из-за COVID-19 — нападающий Мойзе Кин.