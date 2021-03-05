Тюмень, , 17:33 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал на 150 тыс. рублей тюменское ООО «Достаток» за антибиотики в продукции — пельменях и котлетах. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Ведомственная проверка ООО «Достаток» прошла в сентябре 2020 года. В пробах продукции компании — котлетах и пельменях — в результате лабораторных исследований были обнаружены антибиотики энрофлоксацин и налидиксовая кислота. Это нарушает технические регламенты Таможенного союза.

По факту было возбуждено административное дело по ч.2 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение требований технических регламентов»).