Москва, , 17:31 — REGNUM Введение в России запрета на одноразовые пластиковые пакеты и использование бумажной упаковки приведет к увеличению конечной стоимости продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил член Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин, комментируя планы стран ЕАЭС поэтапно отказываться от использования пластиковых пакетов.

«Однако необходимо смотреть не только на краткосрочные экономические последствия, а на общий объем финансовых средств, которые придётся потратить государству для экологической безопасной утилизации пластиковых отходов, — сказал Законыдрин. — В структуре ТКО — 50% это пластиковая упаковка. 70% пластика не будет переработано и попадет на полигон, где будет разлагаться на протяжении от 400 до 1 тыс. лет. Если посчитать будущие расходы на рекультивацию российских свалок заваленных пластиковой упаковкой, то станет совершенно очевидно, что это не идет ни в какое сравнение с расходами на производство экологичной упаковки».

Кроме того, Закондырин рассказал о том, что есть еще отдельная проблема микропластика (тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм).

«Эти фрагменты попадают в экосистемы из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы, а также образуются при разрушении более крупных пластиковых частиц, — сказал эколог. — Микропластик накапливается в окружающей среде в больших количествах, особенно в водных и морских экосистемах. Полный цикл и движение микропластика в окружающей среде и вред для организма человека и животных не до конца изучен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что, несмотря на планы государств ЕАЭС постепенно отказываться от использования одноразовых пластиковых пакетов торговые сети не понесут больших убытков.

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