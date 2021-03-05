Волгоград, , 17:33 — REGNUM В уклонении от уплаты налогов обвиняется семейная пара из Волгограда. Владельцы автомагазина перепродали неучтённые шины, получили налоговый вычет, по которому скрыли более 23 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвиняемым принадлежит несколько коммерческих организаций, основным видом деятельности которых является реализация автомобильных шин. Супруги выявили на складе неучтённый товар, изготовили фиктивные документы, в которых указали, что приобрели покрышки якобы у одного из поставщиков. Эти сведения супруги подали в налоговую инспекцию, получили соответствующий вычет, что позволило уклониться от уплаты налога на прибыть на более чем 23 млн рублей.

На имущество супругов в качестве обеспечительных мер наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.