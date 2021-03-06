6 марта 2021 | Время чтения 2 мин

д. Луда, , 11:10 — REGNUM Деревня Луда — на слиянии рек Уна и Луда. Реки объединяются в один поток, и текут вместе метров 500, пока не впадают в Унскую губу Белого моря. Луда — одно из первых новгородских поселений на Онежском побережье — здесь, как и в соседней деревне Уна, столетиями варили соль и ловили рыбу. Рыба и соль — как близнецы, куда один, туда и второй. Незасоленную рыбу далеко не увезешь, и путешественники нуждались в рыбе и соли в дальних походах. К царскому столу по льду Северной Двины и Онеги везли обложенную льдом свежую рыбу. Расцвет соляного промысла на Русском Севере пришелся на XV—XVII века, когда Московское царство резко расширилось, и консервировать приходилось множество продуктов. В XVIII веке Россия получила доступ к дешевой южной соли, да еще царское правительство стало регулировать цены на соль, и соляной промысел зачах, хотя и теплился до Великой Отечественной войны.

Вместе реки Уна и Луда текут всего 500 метров и впадают в Унскую губу белого моря Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Деревня Луда – на слиянии рек Луда и Уна Владимир Станулевич © ИА REGNUM Все жители Луды связаны с водой Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Есть и древние. Заросшие мхом, брошенне избы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В одном из первых русских поселений на белом море живут в избах прошлого века Владимир Станулевич © ИА REGNUM Живут здесь и в домиках дачного типа Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дерево этих изб художественно изъедено временем Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Луда прославилась зимой 1553−1554 годов, когда здесь зимовал английский корабль «Эдуард Бонавентура». В 1553 году судно с капитаном Ричардом Ченслером на борту, после страшного шторма в океане, укрылось в Белом море, у стен Николо-Карельского монастыря в устье Северной Двины. Царь Иван Васильевич удостоил Ченслера аудиенции, капитан отправился в Москву, а судно отвели зимовать в Луду. С глаз долой — чтобы матросы не собирали информацию о Московском царстве и его Двинских землях, и другие иностранные купцы не прознали, что русские ведут с англичанами переговоры. Итогом поездки Ченслера стал торговый договор Англии с Россией, англичане получили огромные привилегии. Весной 1554 года Ченслер вернулся на «Бонавентуру» и отплыл в Лондон.

Луда – место паломничества рыбаков из Северодвинска и Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На околице, чтобы в случае пожара не спалить всю деревню, стоит церковь и памятный крест Владимир Станулевич © ИА REGNUM На каждом шагу живые и мертвые лодки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Еще недавно церковь стояла с рухнувших потолком, сейчас ее взялся реставрировать национальный парт «Онежское Поморье» Владимир Станулевич © ИА REGNUM В Луде много солнца и за каждым забором заросли рябины и черемухи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В отличие от соседней деревни Уна, в Луде много следов цивилизации – например «Артелекомовская» тарелка Владимир Станулевич © ИА REGNUM Местная власть приветствует гостей-рыбаков плакатами на каждом шагу – например на остановке автобуса Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас Луда — место паломничества рыбаков из Архангельска и Северодвинска. Здесь ловят навагу, летом десятки моторных лодок и катеров устремляются в Унскую губу, зимой — десятки снегоходов отправляются в снежное безмолвие за рыбой. Луда — столица рыболовного колхоза имени М.И. Калинина, здесь почти 1000 лет ловят рыбу…

Провожать гостей Луды выходит парочка коров с телятами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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