Берлин, , 17:25 — REGNUM Российские лыжники Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Александр Большунов, Артем Мальцев выиграли серебро в эстафете 4 по 10 км на ЧМ в Оберстдорфе (Германия). Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

I место и золото звоевали норвежцы Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо с результатом 1 ч 52 мин. 39 сек. Российские спопртсмены уступили 12 сек.

III место и бронзу взяли французы (+1 мин. 12,6 сек.).

ЧМ в Оберстдорфе завершится 7 марта.