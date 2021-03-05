Красногорск, , 17:22 — REGNUM Для жительниц Подмосковья подготовили сюрпризы и поздравления, которые их ждут в общественном транспорте регионе в честь Международного женского дня 8 марта. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Так, в электропоездах и на станциях железной дороги будут звучать поздравления с праздником от популярных деятелей культуры. К примеру, в поездах на маршрутах Москва-Крюково, Москва-Клин, Москва-Подсолнечная и Москва-Тверь прозвучат аудиопоздравления от Леонида Агутина, Дмитрия Маликова, Михаила Боярского.

«В билетных кассах на станциях Химки, Клин, Подсолнечная в Солнечногорске кассиры подарят женщинам праздничные открытки. На станциях ЦППК теплые пожелания для прекрасных женщин прозвучат от Михаила Боярского, Валерия Сюткина, Сергея Безрукова, группы «Непоседы» и других звезд российской эстрады», — отмечено в сообщении.

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