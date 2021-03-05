Вашингтон, , 17:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 67 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 67 164 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число превысило 28,83 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 1903 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 520 356.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 64 682 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.