Лариса, , 17:16 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в зоне землетрясений, которые произошли накануне, 4 марта, сообщается в заявлении министерства по чрезвычайным ситуациям Греции.

Решение принято замминистра по делам защиты граждан Греции Никосом Хардалиасом.

Режим ЧС вводится до 3 сентября в трёх районах, прилегающих к городу Лариса — в муниципалитете Тирнавос, в части муниципалитета Элассоны (муниципальное образование Потамия) и в муниципалитете Фаркадонас.

Добавим, что благодаря действию режима ЧС, власти смогут быстрее выделить средства на ликвидацию последствий землетрясения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений произошла близ Ларисы, причём накануне, 4 марта, в этой зоне были разрушены дома. Оставшимся без крова предоставили номера в гостиницах.

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