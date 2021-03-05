Майкоп, , 17:15 — REGNUM В Адыгее назначен новый руководитель министерства финансов региона. Им стал Виктор Орлов. Указ о его назначении подписал 5 марта глава республики Мурат Кумпилов. На посту главы финансового ведомства Орлов сменил Довлетбия Долева, который в августе 2020 года отправлен в отставку в связи с уходом на пенсию.

У Орлова имеется опыт руководства финансами в городе Майкопе — до назначения министром он возглавлял финансовое управление администрации столицы республики, в штате которой он трудился с 2012 года.

О новом назначенце известно, что он — уроженец Адыгеи, ему 44 года. Имеет два высших образования по специальностям «экономист» и «инженер в сфере промышленного и гражданского строительства».

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