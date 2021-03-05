5 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Когда в войне и муках рождалось свободное государство североамериканских штатов, многие граждане опасались того, что новое центральное правительство, учрежденное конституцией 1787 года, получит слишком большую власть. Для защиты свободы слова, печати, религии и других основных прав были предложены поправки к конституции. 15 декабря 1791 года были ратифицированы 10 поправок. Сегодня они известны как «Билль о правах».

Андрей Ганжа, , 18:07 — REGNUM 2-я поправка гласит: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».

Боеприпасы, изъятые украинской полицией Npu.gov.ua

Как признавал Зеленский в июле 2019 года в разговоре с американским президентом, «и вы для нас первоклассный учитель». Конечно, это был предыдущий президент, Дональд Трамп, столь ненавидимый нынешней демократической администрацией Белого дома. Но, полагаю, Владимир Зеленский не рискнет отозвать эти слова как в отношении нынешнего президента Байдена, так и в отношении Соединенных Штатов в целом.

Возможно, текст второй поправки следовало бы золотом выбить на стенах всех правительственных залов Украины: чтобы правители помнили о «свободном государстве». Но президент Зеленский и его команда оказались слишком «избирательными» учениками. Они не слышат того, чего не хотят слышать.

Оружие, изьятое украинской полицией Npu.gov.ua

Поэтому контролируемая ими Верховная рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 о легализации огнестрельного оружия в Украине. За соответствующий документ проголосовали лишь 88 депутатов, а за альтернативный №4335−1 — 74 народных избранника. Депутаты не только провалили голосование за 4335-й, но и отказались даже отправить его на доработку в комитет или автору. Та же судьба ждала и законопроект 4335−1. Теперь депутаты будут нарабатывать по этому вопросу новые законопроекты. А Украина останется единственной в Европе страной, которая до сих пор не имеет закона об обороте оружия.

Проваленные законопроекты особой креативностью не отличались. Хотя надо отдать должное авторам: законопроект предваряется обширным глоссарием, дающим определение понятий и терминов. Но в остальном: большей частью в уже существующие законы и постановления добавляется понятие «гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы к нему». Законом устанавливались пять категорий оружия и перечень условий, дающих на него право:

кто не имеет медицинских противопоказаний;

кто не имеет судимости;

кто не привлекался к административной ответственности в течение последнего года.

Теперь об этом можно забыть. Причиной провала законопроектов является, судя по всему, «управленческий страх». Ведь дискутировать о позитивах и опасностях гражданского использования оружия можно до бесконечности и с равным успехом. Но жизнь уже доказала, что ничто так не призывает к благоразумию, как звук взводимого затвора. И никакой объем бицепса, никакой депутатский мандат не влияет на начальную скорость пули.

А украинскую повседневность трудно назвать «благоразумной»: с ее тарифами, уже давно приобретшими качество «налога на жизнь». С ее штрафами, превращенными в одно из немногих средств наполнения казны. С ее гражданским противостоянием, с наслаждением стимулирующимся властью, особенно по языковым и этническим линиям разлома. И, в последнее время, с курсом на репрессии, взятым властью по отношению к оппозиции и ее сторонникам. С ее абсолютной медико-карантинной безграмотностью. Да мало ли их еще, этих новых «линий жизни» на ладони украинской государственности?

В таких условиях закон, который наделяет законопослушных граждан правом на самозащиту без необходимости просить правительство об этом заранее просто неприемлем для украинской власти. Хотя у украинских «учителей», в Соединенных Штатах Америки и на территориях под их юрисдикцией, этого права как такового лишены только жители Американского Самоа и Северных Марианских островов. Да и то, «лишены» — это крепко сказано: на Самоа существует очень строгий и ограничительный процесс лицензирования, но само владение не запрещено.

Аргумент об опасности — оружие может попасть в преступные руки — в Украине давно лишен смысла, в этих руках оно уже есть. А разве может быть по-другому, когда в 2014 году из оружейных комнат украинской армии и правоохранительных органов утекли тысячи стволов? Когда только в 2019 году было изъято из обращения более 500 единиц огнестрельного оружия и 350 тысяч патронов, гранат и мин, «завезенных» из зоны боевых действий на востоке страны? Когда стоимость «калаша» на черном рынке 600 долларов, и это модернизированная версия АКС74У. А гранаты — по двадцатке баксов! Моя страна уже с 2014 года обозначена экспертами как европейский лидер на рынке нелегального оружия и боеприпасов.

Оружие, изьятое украинской полицией Npu.gov.ua

Легализация оружия — это одна из немногих возможностей снижения уровня его использования. Потому что легальное просто отследить. А вмененное Украине нарастание вала нелегальщины имеет вполне органичный результат: его применяют, не особо задумываясь о последствиях. Пример? Пожалуйста: за весь 2019 год, по данным ГПУ, как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами были квалифицированы 6204 правонарушения. Из них лишь около 100 случаев приходятся на владельцев официально зарегистрированного оружия.

Так что ни о каких «опасениях ухудшения криминогенной ситуации» речи даже идти не может. Провал «легализационных законов» — это откровенное признание в боязни. Украинская власть боится народа, который «ради безопасности свободного государства» способен не то что на «хорошо организованное ополчение», но и на простую возможность индивидуальной самозащиты, особенно от беспредельных государственных посягательств. Одетые в маски беззащитные персоны, не высовывающие этих масок из своих домов — такие граждане ближе по духу украинскому правительству.