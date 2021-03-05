Токио, , 17:13 — REGNUM Гендиректор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тоширо Муто прокомментировал информацию о возможном переносе Игр. Об этом 5 марта сообщает Kyodo News.

«Есть люди, которые говорят, что Игры нужно снова перенести, но, на мой взгляд, это невозможно. Провести их летом — последний вариант», — отметил Муто.

Изначально Игры в Токио должны были пройти в 2020 г., однако из-за пандемии коронавируса их перенесли.

Летние Олимпийские Игры в Японии запланированы 23 июля — 8 августа 2021 г.