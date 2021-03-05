Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Каждые сутки в США начали распространять более 2 млн доз вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 5 марта Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

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С приходом президента США Джо Байдена в стране начали каждый день вакцинировать около 1,2 млн человек. Теперь эта цифра поднялось до 2 млн, что стало новым рекордом.

Около 54 млн человек уже получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 4 марта было выявлено свыше 64,6 тысяч новых заразившихся коронавирусной инфекцией и в результате этого их общее число стало составлять 28 761 056.