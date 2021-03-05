Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал разъяснение по правилу фиксации нарушения при игре рукой. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с разъяснениями игра рукой считается нарушением, если игрок: умышленно касается мяча рукой; касается мяча рукой, когда его тело «неестественно увеличилось» в размерах; забивает в ворота соперника: непосредственно своей рукой; случайное попадание мяча в руку, которое приведет к тому, что партнер по команде забивает гол, больше не будет считаться нарушением.

Общее собрание IFAB объявило, что не каждое касание мяча рукой является нарушением, т.к. «интерпретация случаев игры рукой не всегда была последовательной из-за неправильного применения правила».