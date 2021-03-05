Брянск, , 17:09 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в крупном размере возбуждено в отношении сотрудника Карачевского лесничества Брянской области. Мужчина год торговал участками в лесу, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Участковый с ноября 2018 по декабрь 2019 года разрешал одному из районных лесозаготовителей вырубать деревья на территории подконтрольного ему лесничества. За это мужчина получил 255 тысяч рублей.

Лесничему предъявлено обвинение, он признал свою вину. Дожидаться решения суда он будет под домашним арестом.