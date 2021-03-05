Москва, , 17:04 — REGNUM В Институте Генплана Москвы могут вернуться к вопросу о продлении метрополитена в города Московской области. Об этом сообщил главный инженер учреждения Михаил Крестмейн.

Такие проекты станут возможны после запуска всех Московских центральных диаметров (МЦД).

«На стадии проектных проработок мы возвращались к Мытищам, Балашихе — всем этим болезненным точкам», — приводит слова главного инженера сайт Стройкомплекса Москвы.

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Крестмейн напомнил, что сейчас реализуется программа МЦД, и в Институте считают, что новые линии меняют транспортную ситуацию к лучшему. Поэтому вопрос о продлении метрополитена в подмосковные города временно не рассматривается.

«Мы хотим, чтобы полностью заработали МЦД, потому что считаем их практически единой сетью с метро. Потом можно будет корректировать и сроки ввода, и трассировку этих линий», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, готовность станции Внуково МЦД-4 составляет 80%.