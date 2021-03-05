Москва, 5 марта, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Институте Генплана Москвы могут вернуться к вопросу о продлении метрополитена в города Московской области. Об этом сообщил главный инженер учреждения Михаил Крестмейн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Такие проекты станут возможны после запуска всех Московских центральных диаметров (МЦД).

«На стадии проектных проработок мы возвращались к Мытищам, Балашихе — всем этим болезненным точкам», — приводит слова главного инженера сайт Стройкомплекса Москвы.

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Крестмейн напомнил, что сейчас реализуется программа МЦД, и в Институте считают, что новые линии меняют транспортную ситуацию к лучшему. Поэтому вопрос о продлении метрополитена в подмосковные города временно не рассматривается.

«Мы хотим, чтобы полностью заработали МЦД, потому что считаем их практически единой сетью с метро. Потом можно будет корректировать и сроки ввода, и трассировку этих линий», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, готовность станции Внуково МЦД-4 составляет 80%.