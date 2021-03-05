Сургут, Югра, , 17:02 — REGNUM В Сургуте приступили к разработке новых артезианских скважин. Резерв существующих водозаборов снизился до минимально возможного уровня, сообщает «Сургут 24» со ссылкой на «Горводоканал».

Из 151 сургутской скважины, на 107 отдача упала в полтора-два с половиной раза. Дефицит воды в Сургуте ощущается в пиковые часы потребления.

На 2021 год запланировано бурение трёх новых скважин — в районе аэропорта, девятого промузла и нового микрорайона «Голд Фиш», сообщил изданию заместитель директора СГМУП «Горводоканал» Илья Серебряков.

Скважины пробурят рядом с уже работающими станциями водоподготовки, где производится насыщение воды кислородом, очистка и фильтрация от песка, обеззараживание ультрафиолетом.