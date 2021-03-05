Рязань, , 17:06 — REGNUM Гибридные мандарины высадили 5 марта волонтёры в Детском эколого-биологическом центре Рязани. Таким образом рязанские активисты поддержали празднование годовщины Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования и молодёжной политики.

Общая цель объединила волонтёров-медиков, участников школьных лесничеств, активистов областного штаба акции «#МыВместе». 10 цитрусовых саженцев посадили в горшки, для которых подготовили специальную почву — её привезли из всех муниципальных образований региона как символ объединения. Позже мандарины разместят в специальном гроубоксе, чтобы регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды.

Как только саженцы окрепнут и подрастут, их передадут в медицинские и образовательные организации в качестве напоминания о проведении акции «#МыВместе».