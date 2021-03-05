Красногорск, , 17:05 — REGNUM В Международный женский день 8 марта общественный транспорт Подмосковья будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Также по расписанию выходного дня региональный транспорт будет работать 6 и 7 марта, отметили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Автобусы областных перевозчиков 6 и 7 марта будут работать по расписанию выходных, а 8 марта — по расписанию воскресенья. На маршрутах в эти дни будут работать 8,5 тысячи автобусов, из них 3,7 тысячи транспортных средств на маршрутах Мострансавто», — отмечено в сообщении.

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