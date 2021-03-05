Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM Сотрудники АО «Ростовводоканал», поясняя причины неприятного запаха воды в Ростове-на-Дону, привели в качестве примера воду «Нарзан». Её специфический запах не влияет на полезные свойства, отмечают специалисты. Об этом сообщается в аккаунте организации.

«К примеру, набирая воду из знаменитого источника Нарзан, никто не испытывает страха по причине его специфического запаха. Так же и запах водопроводной воды безвреден. Тем не менее, органолептические свойства (привкус, цвет и запах) водопроводной воды в СанПиНе прописаны. Сейчас параметр «цветность» увеличился почти в два раза. Конечно, даже невооруженному глазу разница может быть видна, но норма СанПиНа при этом не превышена», — говорится в заявлении Ростовводоканала.

ИА REGNUM сообщало, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал власти Ростова-на-Дону и специалистов Ростовводоканала за нерасторопность и поручил решить проблему неприятного запаха воды в кратчайшие сроки. Все ресурсы для этого есть, отметил глава региона.

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