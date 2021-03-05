Ярославль, , 16:57 — REGNUM Жители Ярославля 5 марта отмечают День памяти основателя города, одного из самых почитаемых древнерусских князей, святого Ярослава Мудрого. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

Памятник в образе князя МОТ «Золотое кольцо»

С 2014 года 5 марта отмечено в областном законе «О памятных датах», день памяти Ярослава Мудрого включен в список 10 исторических дат Ярославской области. Торжества сегодня прошли возле памятника бронзовому медведю на улице Первомайская.

«5 марта — особый день. Великий князь Ярослав Мудрый основал Ярославль, прекратил междоусобные войны, при Ярославе Мудром Русь стала одной из сильнейших стран Европы, строились новые города и храмы, открывались школы, переписывались книги. Благодаря ему на Руси появился и самый первый свод законов «Русская Правда». Мы, ярославцы, с особым трепетом относимся к этому дню и ничего удивительного, что по традиции, памятник бронзовому медведю сегодня в роли самого Ярослава Мудрого», — отметила президент некоммерческого партнерства «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Медведя одели в алую княжескую накидку и шлем, в лапы дали щит. Символ Ярославля уже не в первый раз меняет свой облик в важные для города событийные и исторические даты. Он уже побывал в роли медика, студента, железнодорожника, а всего для бронзового зверя готовы более 150 костюмов. Рядом с памятником открыт музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол».

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