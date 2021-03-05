Ярославль, 5 марта, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Жители Ярославля 5 марта отмечают День памяти основателя города, одного из самых почитаемых древнерусских князей, святого Ярослава Мудрого. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

МОТ «Золотое кольцо» Памятник в образе князя

С 2014 года 5 марта отмечено в областном законе «О памятных датах», день памяти Ярослава Мудрого включен в список 10 исторических дат Ярославской области. Торжества сегодня прошли возле памятника бронзовому медведю на улице Первомайская.

«5 марта — особый день. Великий князь Ярослав Мудрый основал Ярославль, прекратил междоусобные войны, при Ярославе Мудром Русь стала одной из сильнейших стран Европы, строились новые города и храмы, открывались школы, переписывались книги. Благодаря ему на Руси появился и самый первый свод законов «Русская Правда». Мы, ярославцы, с особым трепетом относимся к этому дню и ничего удивительного, что по традиции, памятник бронзовому медведю сегодня в роли самого Ярослава Мудрого», — отметила президент некоммерческого партнерства «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Медведя одели в алую княжескую накидку и шлем, в лапы дали щит. Символ Ярославля уже не в первый раз меняет свой облик в важные для города событийные и исторические даты. Он уже побывал в роли медика, студента, железнодорожника, а всего для бронзового зверя готовы более 150 костюмов. Рядом с памятником открыт музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол».