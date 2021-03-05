Бишкек, , 16:55 — REGNUM Бизнес-сообщество Киргизии обеспокоено продолжающимися беспричинными проверками, проводящимися чиновниками и госорганами в отношении компаний, работающих на территории республики. Об этом говорится в официальном заявлении международного делового совета.

В совете отмечают, что особое беспокойство вызывает начавшаяся работа очередной госкомиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения «Кумтор».

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По словам исполнительного директора МДС Аскара Сыдыкова, несмотря на введенный правительством мораторий на проведение проверок бизнес-субъектов, сейчас на «Кумторе» параллельно идут проверки со стороны фискальных и правоохранительных органов.

«Такое обилие проверок в отношении одного инвестора создает риски для дальнейшей бесперебойной работы и выполнения производственных задач, что в конечном счете может негативно отразиться не только на самой компании, ее сотрудниках, но и на стране в целом», — подчеркнул он.

В качестве примера Сыдыков привел тот факт, что после публикации информации о создании комиссии по проверке «Кумтора», стоимость принадлежащих Киргизии акций в компании «Centerra Gold Inc», разрабатывающей этот золотой рудник, снизилась на более чем $150 млн (11,1 млрд рублей). А в 2012 году в результате таких проверок стоимость акций упала сразу в три раза.

«Сложившаяся ситуация показывает, что даже крупнейший налогоплательщик страны не может чувствовать себя в безопасности от проверок, от требований госорганов», — констатировал он и добавил, что аналогичная ситуация складывается и у других инвесторов, работающих в Киргизии.

Напомним, что по данным национального статистического комитета, в 2020 году доля «Кумтора» в ВВП Киргизии составила 12,5% и около 25% всего промышленного производства республики. За прошлый год компания перечислила в бюджет более 13 млрд сомов (11,4 млрд рублей) налогов и других обязательных платежей.

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