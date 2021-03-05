Варшава, , 16:55 — REGNUM В политике ЕС произошла «полная капитуляция консерваторов и триумф коммунистов». Об этом заявил депутат Европарламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Рышард Легутко в интервью для французского издания Le Figaro.

«В Европарламенте коммунисты сейчас в политическом мейнстриме. У них там триумф. Бывший партийный аппаратчик Коммунистической партии Польши Лешек Миллер… изображается мейнстримными медиа как примерный европеец, а я — консерватор, патриот и христианин — как опасный аутсайдер», — заявил Легутко.

Евродепутат посетовал на то, что все политические партии в ЕС становятся всё более левыми, в том числе и те, которые называют себя правыми и консервативными. По мнению Легутко, такая картина складывалась постепенно после 1968 года, когда во Франции произошла культурная революция.

«Если вы посмотрите на европейскую политику, есть очень мало различий между консерваторами, зелеными, социалистами, коммунистами и либералами. Например, во Франции однополые браки легализованы социалистами, в Великобритании — консерваторами, а в Германии — коалицией христианских демократов и социалистов. Так в чем между ними разница?» — посетовал он.

Политик отметил, что главной особенностью левых, социалистов и коммунистов выступает стремление «изменить общество, сломать основы, на которых оно стояло веками».

«Так и в европейской политике сегодня. Все одержимы социальной инженерией, проектами реструктуризации общества в направлении однородной идентичности, ослабления наций и их партикуляризмов», — заключил Легутко.