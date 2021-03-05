Париж, , 16:52 — REGNUM С мая дозы вакцин будут отправляться французам, живущим за границей, в том числе в странах без кампании вакцинации. Об этом 4 марта сообщает Le Parisien.

В 195 странах мира проживает 3 миллиона французов. В то время как многие страны защищают только свои дипломатические команды, Франция хочет вакцинировать всех своих граждан. «Это полноправные французы, а не французы на половину… Никто из них не должен оставаться на обочине», — заявил госсекретарь при французском министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан.

«Согласно нашим анализам, 86% наших соотечественников, проживающих за пределами Франции, смогут получить доступ в своей стране проживания к вакцине, признанной Европейским союзом, — говорится в сообщении министерства иностранных дел. — Для остальных мы работаем над альтернативными решениями, с первыми инъекциями, запланированными на начало мая».

В некоторых местах вакцины будут отправляться самолетом из метрополии или с заморских территорий. Это американский продукт Johnson & Johnson, который будет предпочтительным, если в мае он будет одобрен европейскими органами здравоохранения. Он имеет преимущество, так как его нужно вводить один раз и можно хранить при температуре холодильника.

Кроме того, ожидается, что Франция в ближайшее время упростит требования для международных поездок. Условия поездок будут смягчены для французов из-за рубежа, проживающих за пределами Европейского Союза. Через несколько дней правительство обнародует правила возвращения во Францию.

Напомним, что в настоящее время только «веские» основания позволяют садиться на борт самолета.