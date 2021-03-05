Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Санкции введены Вашингтоном в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщается в опубликованном 5 марта заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Санкции эти — визовые. Уточняется, что санкции распространяются не только на олигарха, но и на его жену, дочь Анжелику и сына Григория.

Визовые санкции вводятся в отношении Коломойского за его коррумпированность, которую в Госдепе оценивают как «в особо крупных размерах». Упоминается эпизод с его губернаторством в 2014—2015 гг. в Днепропетровской области.

По данным Вашингтона, губернатор-олигарх «был вовлечён в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства». Он извлекал личную выгоду, используя служебное положение.

Все подпавшие под санкции члены семьи, «лишены права на въезд в США».

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Напомним, борьба с коррупцией на Украине является одним из требований, которые выдвигает Киеву МВФ — структура, от которой украинская власть находится в серьёзной зависимости.

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