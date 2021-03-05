Варшава, , 16:51 — REGNUM Во временной больнице, которая располагается на Национальном стадионе в Варшаве, увеличили количество коек для пациентов с COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил 5 марта директор учреждения Артур Зачиньский журналистам.

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По словам Зачиньского, с 5 марта в больнице могут разместиться 300 человек, хотя ранее там было всего 180 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что данное решение было вызвано началом новой волны пандемии, которая может привести к тому, что некоторые больницы окажутся переполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года главное спортивное сооружение Польши — Национальный стадион в Варшаве — временно перепрофилировали под больницу для пациентов с COVID-19 в связи с угрозой возможной нехватки койко-мест в больницах.