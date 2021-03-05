Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону запланирована серия акций, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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7 и 8 марта добровольцы общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе проведут ставшую уже традиционной акцию «Вам, любимые!». Волонтёры медиков с наступающим праздником. Праздник устроят также в аэропорту «Платов» и парке имени Горького.

Подарок женщинам подготовили артисты и музыканты в рамках проекта «Уличный артист». На площади перед Донской государственной публичной библиотекой будут исполнены известные композиции, ростовчанкам вручат цветы.

В рамках акции «Километр красоты» юнармейцы пройдут по улице Большой Садовой и подарят женщинам цветы.

На Пушкинском бульваре в рамках костюмированной акции «Рыцари во все времена» женщин поздравят представители общественной военно-патриотической молодёжной организации «Донской Фронт». Мужчины примерят на себя, в том числе, доспехи классического Средневековья.