Москва, , 16:47 — REGNUM По прогнозу на 2021 год китайская экономика должна показать рост в пределах 6−6,5%, и этот показатель выглядит вполне достижимым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

«На протяжении последних лет наблюдался рост внешний торговли Китая со странами-партнерами. При этом доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2020 году выросла на 1,7%. К сожалению, в 2020 году отмечалось довольно значительное снижение экспорта России в Китай (13,6%), но это скорее объясняется замедлением темпов роста китайской экономики из-за пандемии. Наибольшее сокращение в 2020 году наблюдалось в экспорте нефти, древесины и удобрений, — сказал Вардапетян. — Так как западные партнеры ведут с РФ торгово-экономические и санкционные войны, мы все быстрее переориентируемся на развитие торгово-экономических отношений с партнерами из Юго-Восточной Азии, в особенности с Китаем».

Он также обратил внимание на то, что Россия как член ЕАЭС проводит активные переговоры по либерализации внешней торговли с Китаем.

«Кроме того, Россия переориентирует экспорт минеральных продуктов, занимающих около 65% от общего объема экспорта РФ в Китай, — уточнил Вардапетян. — Возвращение к докризисным показателям роста китайской экономики ожидаемо приведет к возвращению к докризисным показателям роста экспорта РФ в Китай. Это положительно скажется на отдельных секторах российской экономики, а также позволит и дальше диверсифицировать рынки для российского экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что Китай проводит политику избыточных и не обусловленных потребностями экономики инвестиций, чтобы кормить конгломерат политических кланов.

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