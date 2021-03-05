Москва, , 16:45 — REGNUM Пандемия коронавируса вызвала глубокие изменения в российской образовательной системе и запустила принципиально новые тренды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявила заместитель директора Академии Минпросвещения России Надежда Родина.

«В первую очередь, я хотела бы выделить тренд, связанный с адресностью образования. Пандемия ещё раз подтвердила, что каждому ученику требуется разный подход», — заявила Родина.

По мнению эксперта, скачкообразное развитие образования в связи с «дистанционкой» показало многообразие существующих образовательных ресурсов, в связи с чем возникла необходимость бороться за внимание учеников. Традиционные методики в онлайне работают не столь эффективно, как обычно, и учителю необходимо сосредоточиться на привлечении внимания учеников с помощью новых технологий и методик.

«В прошлом году Академия Минпросвещения запустила флагманский курс по предметным и методическим компетенциям и формированию функциональной грамотности учеников. Мы стали подключать учителей-тьюторов, чтобы они помогали своим коллегам повышать уровень компетенций и делились опытом», — отметила Родина.

В новых условиях обучения возник и ещё один тренд — акцент образовательного контента сместился в сторону применения знаний на практике, продолжила она.

«Если образовательный контент не сочетается с решением каких-то реальных задач в жизни, мотивация учеников очень быстро теряется. Учителю необходимо находить связи между предметами и применять знания на практике», — пояснила Родина.

В период пандемии учителя были вынуждены стремительно перестраивать содержание своих образовательных программ, и этому способствовал, например, проект «Учительская Академии», который позволил ведущим учителям делиться с коллегами со всей России передовыми практиками организации уроков.

По словам эксперта, продуктивность онлайн-обучения зависит в том числе от подхода ученика к своему образованию и его умения выстраивать процесс обучения самостоятельно.

«Дистанционный режим обучения показал главное: ученикам и их семьям пришлось очень быстро научиться самим проявлять инициативу и взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса. И многие справились с этим вполне успешно», — заключила она.